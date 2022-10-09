"السلمي" يرعى احتفال جامعة الملك خالد باليوم العالمي للمعلم

رعى رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مؤخرًا، احتفال الجامعة باليوم العالمي للمعلم، الذي نظمته كلية التربية بالشراكة مع الجمعية السعودية العلمية للمعلم "جسم"، تحت شعار "التحول في التعليم يبدأ من المعلم"، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير الدكتور أحمد خضران العمري، وعدد من منسوبي ومنسوبات الجامعة وإدارة التعليم بمنطقة عسير.
وأكد رئيس الجامعة اهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالمعلم منذ الإعداد حتى المشاركة الفعلية في الميدان؛ لافتًا إلى أن الاحتفاء بالمعلم هذا العام أتى تحت شعار "التحول في التعليم يبدأ من المعلم"؛ ليجسد ذلك الاهتمام، ويؤكد أيضًا أن المعلم صاحب مهنة متميزة، والدور المنوط بالمعلم في توجيه العملية التعليمية نحو تحقيق أهدافها.
من جهته أوضح عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور ثابت آل كحلان أن الاحتفاء بيوم المعلم في هذا العام يأتي لإبراز دور المعلم في تحويل إمكانات المتعلمين؛ لافتًا إلى أن الكلية في هذه المناسبة تحتفل أيضًا بحصولها على الاعتماد الأكاديمي لـ5 برامج؛ 3 منها في درجة الدكتوراه و2 في درجة الماجستير؛ مما يؤكد حرص ودعم الجامعة للبرامج التي تخدم الميدان التعليمي والتربوي؛ وفق ما يعزز دور المعلمين والمعلمات في المنطقة.
واختُتم الاحتفال الذي اشتمل على فقرات متنوعة، بتكريم عدد من المدارس في منطقة عسير؛ نظير تميزها في إدارة واستخدام برنامج تعليم الطلاب عن بُعد "Teams".