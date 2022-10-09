"السلمي" يرعى احتفال جامعة الملك خالد باليوم العالمي للمعلم

من جهته أوضح عميد كلية التربية الأستاذ الدكتور ثابت آل كحلان أن الاحتفاء بيوم المعلم في هذا العام يأتي لإبراز دور المعلم في تحويل إمكانات المتعلمين؛ لافتًا إلى أن الكلية في هذه المناسبة تحتفل أيضًا بحصولها على الاعتماد الأكاديمي لـ5 برامج؛ 3 منها في درجة الدكتوراه و2 في درجة الماجستير؛ مما يؤكد حرص ودعم الجامعة للبرامج التي تخدم الميدان التعليمي والتربوي؛ وفق ما يعزز دور المعلمين والمعلمات في المنطقة.