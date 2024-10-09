محافظ شرورة يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

دشن محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، اليوم الأربعاء، حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، في مكتبه بالمحافظة.
ونوه "العنزي" بما توليه حكومتنا الرشيدة من رعاية واهتمام بالقطاع الصحي ومواكبة المستجدات العالمية بهذا الشأن.
وأكد "العنزي" أهمية تعريف المجتمع بفوائد التطعيم ضد الإنفلونزا والآثار الإيجابية له، مشيدًا بدور القطاع الصحي للمحافظة.
بدوره، أعرب مدير مستشفى شرورة العام حمود بن حامد العنزي، عن شكره لمحافظ شرورة؛ لما يوليه من اهتمام ومتابعة للقطاع الصحي بالمحافظة، وتقديم الخدمات اللازمة لجميع المواطنين والمقيمين بما يخدم الصالح العام.