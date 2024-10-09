محافظ شرورة يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

بدوره، أعرب مدير مستشفى شرورة العام حمود بن حامد العنزي، عن شكره لمحافظ شرورة؛ لما يوليه من اهتمام ومتابعة للقطاع الصحي بالمحافظة، وتقديم الخدمات اللازمة لجميع المواطنين والمقيمين بما يخدم الصالح العام.