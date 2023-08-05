"تعليم المجمعة" تُواصل استعداداتها للعام الدراسي الجديد من خلال خطط العمل وتهيئة المدارس

تُواصل إدارة تعليم المجمعة -ممثلة في إدارة شؤون المباني- صيانة وتهيئة المدارس منذ وقت مبكر؛ ضمن خططها واستعداداتها المبكرة لانطلاق العام الدراسي الجديد 1445هـ، محققة بذلك نسب جاهزية عالية؛ وذلك بإشراف مباشر من مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم.
وقامت "لجنة الاستعداد والتهيئة" لبدء العام الدراسي 1445هـ بالاستعدادات مبكرًا بأعلى معايير الجودة والتميز، من خلال تنفيذ فِرَق العمل لخطط الاستعداد على كل الأصعدة وتنسيق الجهود مع الأقسام ذات العلاقة.
وفي الصدد نفسه، تستقبل إدارة تعليم المجمعة غدًا الأحد ولمدة أسبوع، المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية التعاقدية للعام 1445هـ لإجراء المطابقة والمقابلات لهم، بعد أن أنهت جميع إجراءات التعاقد من خلال تشكيل اللجان الإشرافية والتنظيمية.
ومن جانبه، رفع مدير تعليم المجمعة يوسف الملحم شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على ما توليه للتعليم من عناية واهتمام، ولوزارة التعليم على الدعم المتواصل؛ لإيجاد تعليم نوعي ومتميز؛ للمساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030، وللإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على المساندة والإشراف والمتابعة.
وأكد "الملحم" حرص تعليم المجمعة على تهيئة البيئة التعليمية التي تحقق الأهداف المرجوة لتعليم أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات؛ مشيرًا إلى الدور الكبير للبيئة التعليمية المميزة في تحقيق ذلك.
وأشار إلى أن الاستعداد المبكر يسهم في تحقيق بداية جادة لعام دراسي ناجح يحقق الطموحات والأهداف المنشودة.
وأوضح أن الإدارة قامت بالاستعداد المبكر للعام الجديد، متطلعة إلى أن يكون العام الدراسي القادم عامًا متميزًا وعلى مستويات عالية من الجاهزية بتعاون وتضافر جهود الجميع.