جمعية جاه لإصلاح ذات البين بحائل تحتفل بـ"يوم العلم"

احتفلت جمعية جاه لإصلاح ذات البين بحائل مساء أمس بيوم العلم والذي يوافق 11 مارس من كل عام، وذلك امتثالاً للأمر الملكي الذي يعكس ما توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله- من اهتمام برمزية العَلَم ودلالاته الوطنية، واستشعارًا من الجمعية بمسؤوليتها نحو تعزيز قيم المواطنة والانتماء والولاء.
وخلال الحفل دشنت الجمعية عدداً من البرامج ومنها توعية المجتمع بالأسباب التي تؤدي إلى الخلافات وطرق حلها، بحضور رئيس مجلس الإدارة تركي بن محمد الطوالة، وحضور الممثل المالي سعود بن عبدالله الجسار، وعدد من الإعلاميين والمؤثرين بالمنطقة.
يذكر أن جمعية جاه لإصلاح ذات البين في منطقة حائل، قد تأسست بقرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم 2290 بتاريخ 1443/10/25هـ، وبرؤية مجتمع متسامح تسوده قيم العفو والصفح والتعاون، ويستمد منهجه من الشريعة الإسلامية في ظل دولة عادلة، وقيادة رشيدة، ومن خلال العمل على تقوية الروابط الاجتماعية، وتوثيق أواصر الألفة بين أفراد المجتمع، وحل الخلافات والنزاعات، وبذل الجهد في ذلك من خلال فريق معد لهذا الخصوص.
وتهدف الجمعية للسعي في إصلاح ذات البين وحل المشاكل الأسرية والاجتماعية، ووضع معايير علمية ومهنية للاستشارة في حل المشكلات الأسرية، وتوعية أفراد المجتمع بالأسباب التي تؤدي الى التقاطع فيما بينهم وطرق تفاديها.