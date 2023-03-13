جمعية جاه لإصلاح ذات البين بحائل تحتفل بـ"يوم العلم"

يذكر أن جمعية جاه لإصلاح ذات البين في منطقة حائل، قد تأسست بقرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية تحت رقم 2290 بتاريخ 1443/10/25هـ، وبرؤية مجتمع متسامح تسوده قيم العفو والصفح والتعاون، ويستمد منهجه من الشريعة الإسلامية في ظل دولة عادلة، وقيادة رشيدة، ومن خلال العمل على تقوية الروابط الاجتماعية، وتوثيق أواصر الألفة بين أفراد المجتمع، وحل الخلافات والنزاعات، وبذل الجهد في ذلك من خلال فريق معد لهذا الخصوص.