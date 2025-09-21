كليات جامعة جازان تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفعاليات متنوعة

وفي كلية الصيدلة، وزعت الهدايا التذكارية على المنسوبين والجمهور، بينما أقامت كلية الأعمال للطلاب معرضًا وطنيًا. وخصصت كلية العلوم للطالبات رسائل وطنية للتعبير عن الولاء والانتماء. كما نظمت كلية التمريض والعلوم الصحية معرضًا وطنيًا يعكس إنجازات المملكة، وأقامت الكلية التطبيقية بالعارضة ندوة حوارية وطنية، فيما قدمت الكلية التطبيقية للطلاب معرضًا وطنيًا ولوحات فنية وأركانًا شعبية.