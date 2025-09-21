كليات جامعة جازان تحتفي باليوم الوطني الـ95 بفعاليات متنوعة

شهدت كليات جامعة جازان صباح اليوم الأحد انطلاق فعاليات اليوم الوطني الخامس والتسعين، عبر برامج شملت معارض وطنية، وورش عمل، ومسابقات أدبية وثقافية، ومعارض فنية، وندوات، ومحاضرات، ومبادرات بيئية، وأمسيات شعرية.
في الكلية الجامعية بفرسان، شارك الطلاب والطالبات في معرض عن إنجازات المملكة، إلى جانب مسابقات ثقافية وطنية وعرض مرئي عن اليوم الوطني. بينما نظمت كلية الفنون والعلوم الإنسانية للطلاب معرضًا تشكيليًا بمشاركة طلابية، وقدمت الكلية الجامعية بالدرب للطالبات فعاليات إنشادية وطنية وقصائد شعرية ولوحات فنية، إضافة إلى ركن للأكلات الشعبية.
كما أقامت الكلية الجامعية بالداير للطالبات برنامجًا متنوعًا تضمن كلمات وطنية وأناشيد ومسابقات ثقافية ولوحات جدارية وعرضًا مرئيًا، فيما نظمت كلية الفنون والعلوم الإنسانية للطالبات أمسية شعرية ومسابقات ثقافية، إلى جانب استعراض معلومات عامة عن اليوم الوطني.
وفي كلية الصيدلة، وزعت الهدايا التذكارية على المنسوبين والجمهور، بينما أقامت كلية الأعمال للطلاب معرضًا وطنيًا. وخصصت كلية العلوم للطالبات رسائل وطنية للتعبير عن الولاء والانتماء. كما نظمت كلية التمريض والعلوم الصحية معرضًا وطنيًا يعكس إنجازات المملكة، وأقامت الكلية التطبيقية بالعارضة ندوة حوارية وطنية، فيما قدمت الكلية التطبيقية للطلاب معرضًا وطنيًا ولوحات فنية وأركانًا شعبية.
إلى ذلك، نظمت كلية الهندسة وعلوم الحاسب للطلاب معرضًا وطنيًا مع توزيع هدايا تذكارية، وأقامت كلية التطبيقات الصناعية ببيش مسابقات وطنية وفعاليات ثقافية وإنشادية، بينما اختتمت كلية الشريعة والقانون للطالبات فعالياتها بمسابقة ثقافية وطنية.
وعكست هذه الفعاليات حرص كليات الجامعة على تعزيز الانتماء الوطني وغرس قيم الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية لدى الطلاب والطالبات، من خلال برامج متكاملة ومبادرات نوعية تواكب روح اليوم الوطني الـ95.