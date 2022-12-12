انطلاق الندوة الدولية للابتكار في الطحالب بحضور نخبة من الخبراء الدوليين

ويعد إنتاج الكتلة الحيوية للطحالب من قطاعات التقنية الحيوية سريعة النمو. حيث كانت هناك زيادة ملحوظة في كل من المعرفة في المجال والصناعات التي تستخدم مشتقات الطحالب. وعلى وجه الخصوص، "المستقلبات" التي يتم الحصول عليها من الطحالب، والتي تشمل الأحماض الدهنية الأساسية والدهون المحايدة، التي تدخل في مجموعة متنوعة من التطبيقات التجارية مثل صناعة الأغذية والأعلاف الحيوانية، والتطبيقات الصيدلانية والتجميلية، وكذلك الطاقة مثل إنتاج الوقود الحيوي.