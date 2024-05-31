السلسلة تتواصل.. اعتماد كامل لـ"برنامجي ماجستير القرآن والعقيدة" بجامعة الملك خالد

حصلت جامعة الملك خالد، أمس، على الاعتماد البرامجي الكامل لبرنامجين من برامجها الأكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد".
وأوضح عميد عمادة التطوير والجودة بالجامعة الأستاذ الدكتور سالم بن أحمد القرني، أن البرنامجين الأكاديميين هما برنامج ماجستير القرآن وعلومه، وماجستير العقيدة، بكلية الشريعة وأصول الدين.
وأبان "القرني" أن هذا الاعتماد يأتي امتدادًا لسلسلة من اعتمادات وطنية ودولية أحرزتها الجامعة لمختلف برامجها بمختلف درجاتها العلمية؛ انعكاسًا لما تبذله من جهود في سبيل التطوير المستمر لجودة المخرجات التعليمية؛ حيث تم اعتماد ما نسبته 59% من برامج الجامعة، فيما تخضع بقية البرامج لإجراءات الاعتماد البرامجي.