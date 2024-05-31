السلسلة تتواصل.. اعتماد كامل لـ"برنامجي ماجستير القرآن والعقيدة" بجامعة الملك خالد

وأبان "القرني" أن هذا الاعتماد يأتي امتدادًا لسلسلة من اعتمادات وطنية ودولية أحرزتها الجامعة لمختلف برامجها بمختلف درجاتها العلمية؛ انعكاسًا لما تبذله من جهود في سبيل التطوير المستمر لجودة المخرجات التعليمية؛ حيث تم اعتماد ما نسبته 59% من برامج الجامعة، فيما تخضع بقية البرامج لإجراءات الاعتماد البرامجي.