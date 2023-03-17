برعاية المحافظ.. "بيئة الجموم" تقيم فعالية "خيرات الوادي" لمدة يومين

أقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم فعالية "خيرات الوادي" والمقامة في حديقة الشهداء بمحافظة الجموم والمستمرة لمدة يومين، والذي يقام تحت رعاية محافظ الجموم هاني بن محمود أبوالعلا، وبحضور العديد من رؤساء الجهات الحكومية وأهالي المحافظة.