برعاية المحافظ.. "بيئة الجموم" تقيم فعالية "خيرات الوادي" لمدة يومين

أقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم فعالية "خيرات الوادي" والمقامة في حديقة الشهداء بمحافظة الجموم والمستمرة لمدة يومين، والذي يقام تحت رعاية محافظ الجموم هاني بن محمود أبوالعلا، وبحضور العديد من رؤساء الجهات الحكومية وأهالي المحافظة.
وتفصيلاً، حضر الفعالية نائب مدير عام فرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة للشؤون الإدارية معيض السلمي، والذي وجه كافة المشاركين بتفعيل هذا المهرجان عبر المشاركة الفاعلة وتقديم أفضل ما لديهم خدمة للمستفيدين من رواد هذه الفعالية.
ومن جهته، أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم المهندس رشاد الزهراني أن الفعالية تهدف إلى "إبراز دور المجتمع الزراعي في المحافظة وذلك تعزيزاً للأمن الغذائي في المنطقة".