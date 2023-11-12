اليوم.. أكثر من 397 ألف طالب وطالبة بتعليم مكة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي

أدى أكثر من 397900 طالب وطالبة بجميع مراحل التعليم الثلاث بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأحد أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.
وهيّأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مدارسها ليؤدي الطلاب والطالبات اختباراتهم في بيئة مناسبة بكل يسر وسهولة وسط متابعة مستمرة من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام ومساعديه ومديري المكاتب التعليمية، إضافة لأكثر من 1000 مشرف ومشرفة في الإدارة ومكاتب التعليم يتابعون سير الاختبارات لدعم ومساندة المدارس لأداء مهامها في إنهاء الاختبارات للطلاب وفق خطة مُعَدة لمتابعة الاختبارات والحرص على توفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات وتهيئة كل الفرص المناسبة والبيئة المدرسية الآمنة والصحية.
واطمأن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الغنام على سير الاختبارات خلال زيارته مدرسة الأرقم بن أبي الأرقم المتوسطة وثانوية الملك عبدالعزيز؛ اطلع من خلالها على سير الاختبارات وانتظام الطلاب في قاعات الاختبارات ولجان التدقيق والمطابقة والتصحيح؛ مشيدًا بالانضباطية العالية والدقة في لجان الاختبار ومدى المستوى العالي في توفير البيئة المناسبة لأداء الاختبارات؛ متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات.
وقام مساعدو المدير العام بزيارات مماثلة تفقدوا خلالها سير الاختبارات ومتابعة أعمال لجان الاختبارات واللجان التنظيمية الفنية والإدارية، والتأكد من تطبيق أنظمة الاختبارات، وتثبيت الغياب، ومتابعة الخطط المعدة لمعالجة الفاقد التعليمي، وأهمية إنهاء رصد درجات أعمال الفصل الدراسي الأول، وإدخال درجات نهاية الفصل لمواد التقويم المستمر واختبارات الجانب العملي والشفهي في نظام نور.