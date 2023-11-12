اليوم.. أكثر من 397 ألف طالب وطالبة بتعليم مكة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي

وهيّأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مدارسها ليؤدي الطلاب والطالبات اختباراتهم في بيئة مناسبة بكل يسر وسهولة وسط متابعة مستمرة من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام ومساعديه ومديري المكاتب التعليمية، إضافة لأكثر من 1000 مشرف ومشرفة في الإدارة ومكاتب التعليم يتابعون سير الاختبارات لدعم ومساندة المدارس لأداء مهامها في إنهاء الاختبارات للطلاب وفق خطة مُعَدة لمتابعة الاختبارات والحرص على توفير البيئة المناسبة للطلاب والطالبات وتهيئة كل الفرص المناسبة والبيئة المدرسية الآمنة والصحية.