طلاب "تعليم فيفاء" يتجاوزون النسبة العالمية للموهبة

في إنجاز غير مسبوق، حقَّق طلاب وطالبات مكتب التعليم في فيفاء أرقامًا قياسية في مقياس موهبة.
وتفصيلاً، حقَّقت الفئة المستهدفة في مدارس البنين بفيفاء نسبة 17.46%، فيما حققت مدارس البنات نسبة 10.03%. علمًا بأن النسبة العالمية المستهدفة هي 2%.
وحصل أحد الطلاب على تصنيف (موهبة استثنائية)، كما حصل 51 طالبًا وطالبة على تصنيف (طالب موهوب)، وحقق 81 طالبًا وطالبة تصنيفًا واعدًا بالموهبة.
وقدَّم مدير مكتب التعليم في محافظة فيفاء، الأستاذ يحيى علي الفيفي، مباركته لطلاب وطالبات المكتب على تحقيقهم هذا المنجز النوعي في مقياس موهبة، الذي يبرز الجهود المميزة المبذولة في الميدان التعليمي من مشرفين ومشرفات، ومديرين ومديرات، ومعلمين ومعلمات. مشيدًا بالأدوار الرئيسية التي قام بها مشرف ومشرفة موهبة، ومركز الموهوبين، ومديرو ومديرات المدارس، ومنسقو ومنسقات موهبة في المدارس.. مثمنًا كذلك جهود أولياء الأمور، ومتابعتهم الدائمة بما يحقق التكامل بين الأسرة والمدرسة.
كما قدم "الفيفي" شكره لمدير تعليم صبيا عثمان مسملي على متابعته الدائمة لكل ما يهم الموهبة والموهوبين، وتقديم البرامج النوعية لهم في مراكز الموهوبين المتخصصة، ومن ضمنها مركز الشيخ مصلح فرحان الفيفي للموهوبين بمحافظة فيفاء.