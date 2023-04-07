طلاب "تعليم فيفاء" يتجاوزون النسبة العالمية للموهبة

وقدَّم مدير مكتب التعليم في محافظة فيفاء، الأستاذ يحيى علي الفيفي، مباركته لطلاب وطالبات المكتب على تحقيقهم هذا المنجز النوعي في مقياس موهبة، الذي يبرز الجهود المميزة المبذولة في الميدان التعليمي من مشرفين ومشرفات، ومديرين ومديرات، ومعلمين ومعلمات. مشيدًا بالأدوار الرئيسية التي قام بها مشرف ومشرفة موهبة، ومركز الموهوبين، ومديرو ومديرات المدارس، ومنسقو ومنسقات موهبة في المدارس.. مثمنًا كذلك جهود أولياء الأمور، ومتابعتهم الدائمة بما يحقق التكامل بين الأسرة والمدرسة.