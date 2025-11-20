"يومي حقوقي".. مبادرة في مستشفى الولادة بجدة لتعزيز وعي الأطفال وأسرهم بحقوقهم

دشّن المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة، الدكتور سامر بن إبراهيم أسرة، مبادرة “يومي حقوقي” تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل، بهدف رفع الوعي الصحي لدى الأطفال وأسرهم، وتعزيز معرفتهم بحقوقهم الأساسية.
وشهدت أرجاء المستشفى فعاليات متنوعة شملت قصصًا تربوية وصحية، وبرامج للرسم على الوجه، وتلوين الفخار، والألعاب الإدراكية، وصناعة السلايم، إضافة إلى أركان مخصصة للتلوين والتصوير. كما قدّم الفريق الصحي جلسات واستشارات لأولياء الأمور لدعمهم في فهم الاحتياجات الجسدية والنفسية لأطفالهم.
وتأتي المبادرة ضمن مسؤولية المستشفى المجتمعية، وبالتعاون مع مركز أنجال الياقوت، تأكيدًا لدور القطاع الصحي في نشر الوعي وتقديم الدعم المتكامل لجيل المستقبل.