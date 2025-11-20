"يومي حقوقي".. مبادرة في مستشفى الولادة بجدة لتعزيز وعي الأطفال وأسرهم بحقوقهم

دشّن المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة، الدكتور سامر بن إبراهيم أسرة، مبادرة “يومي حقوقي” تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل، بهدف رفع الوعي الصحي لدى الأطفال وأسرهم، وتعزيز معرفتهم بحقوقهم الأساسية.