ورشة عمل تستعرض دورَ جامعة حفر الباطن في خدمة المجتمع

أقامت جامعةُ حفر الباطن، اليوم، ورشةَ عمل بعنوان "تعزيز دور جامعة حفر الباطن في خدمة المجتمع"، بحضور رئيس الجامعة أ.د محمد بن عتيق العنزي، ومشاركة عدد من ممثّلي الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية في محافظة حفر الباطن.
وأكّد رئيسُ الجامعة خلال تدشينه أعمال الورشة، أنها تأتي انطلاقًا من أهداف الجامعة الاستراتيجية والمتضمّنة تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتحقيقًا لتطلُّعات القيادة الرشيدة، أيدها الله، ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وقد استهلّت الورشة بعرض من الدكتور محمد الغامدي، استعرض من خلاله مستهدفات الجامعة في خدمة المجتمع.
واشتملت الورشة على عدة محاور؛ حيث استمع الحضور خلال المحور الأول لشرح مفصل عن دور الجامعة في التعليم والبحث العلمي، وأبرز تحديات وفرص البحث العلمي في خدمة المجتمع، قدّمها الدكتور بدر الشاعري، والدكتورة فاتن الظفيري.
وناقش المحورُ الثاني الرعايةَ الصحية ودور الجامعة في تعزيز صحة المجتمع، وأبرز المبادرات الصحية للجامعة، قدّمها الأستاذ سامي العتيبي، والدكتورة لطيفة الشمري.
وتناول المحورُ الثالث جانبَ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودور كلية العلوم وهندسة الحاسب الآلي في خدمة المجتمع، من تقديم الدكتورة مريم آل دعبل، والدكتور تركي الجريس.
واستعرض المحورُ الرابع مجالَ التنمية المستدامة وريادة الأعمال، والذي ناقش دور الجامعة في تنمية المجتمع، وأهمية توجيه البحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة، قدّمها الدكتور عبدالله الهريش، وغنام الشمري. واختتمت الورشة بكتابة عدد من التوصيات ومناقشتها.