ورشة عمل تستعرض دورَ جامعة حفر الباطن في خدمة المجتمع

أقامت جامعةُ حفر الباطن، اليوم، ورشةَ عمل بعنوان "تعزيز دور جامعة حفر الباطن في خدمة المجتمع"، بحضور رئيس الجامعة أ.د محمد بن عتيق العنزي، ومشاركة عدد من ممثّلي الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية في محافظة حفر الباطن.