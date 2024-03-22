طلاب مدارس تيماء يستعدون لاختبارات "نافس" بتدريبات مكثفة

يواصل طلاب مدارس تعليم تيماء، التدريب على اختبارات نافس، التي تستهدف طلاب الصفوف الثالث الابتدائي، والسادس الابتدائي، والصف الثالث متوسط.
من جهة أخرى نشر مكتب التعليم بتيماء بالتعاون مع بلدية المحافظة، رسائل تعريفية على لوحات إعلانية، عن اختبارات نافس تستهدف المجتمع المحلي وأولياء أمور الطلبة للتهيئة والاستعداد.
يذكر أن اختبار نافس يهدف إلى معرفة مدى استيعاب الطلاب للمواد الدراسية ومهاراتهم، كما يشجع الطلاب على تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم من خلال تقديم تقارير عن نتائج الاختبارات.
وتعمل اختبارات نافس على تقويم التحصيل التعليمي لطلبة المدارس، و تحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، و توفير التقارير والبيانات المفصلة حول التحصيل العلمي للطلبة والمتغيرات المؤثرة فيه، و تمكين التحليل العلمي لأداء المنظومة لوضع الحلول وتحسين الأداء، وكذلك قياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها.