طلاب مدارس تيماء يستعدون لاختبارات "نافس" بتدريبات مكثفة

وتعمل اختبارات نافس على تقويم التحصيل التعليمي لطلبة المدارس، و تحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، و توفير التقارير والبيانات المفصلة حول التحصيل العلمي للطلبة والمتغيرات المؤثرة فيه، و تمكين التحليل العلمي لأداء المنظومة لوضع الحلول وتحسين الأداء، وكذلك قياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها.