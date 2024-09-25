وسط أجواء مفعمة بالفخر.. "صحة جازان" تحتفل باليوم الوطني الـ94

احتفل فرع وزارة الصحة بمنطقة جازان صباح اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ94، وسط أجواء مفعمة بالفخر والانتماء، وذلك بحضور المدير العام والمساعدين، ومديري الإدارات، ومنسوبي فرع وزارة الصحة بجازان كافة.
وتضمّن الحفل معرضًا، ضم أركانًا عدة، أبرزها ركن للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، وركن لقياس الضغط والسكري، إضافة إلى ركن للتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية.
وتجول المدير العام لفرع وزارة الصحة على الأركان المصاحبة للمعرض مشاركًا الجميع في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية، ومعبرًا عن اعتزازه الكبير بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بصحة المواطن.. مؤكدًا أن صحة الإنسان تأتي في مقدمة أولويات قيادتنا الحكيمة.
كما أعرب الموظفون عن سعادتهم واعتزازهم بالمشاركة في هذا اليوم الوطني المميز الـ94 وسط أهازيج وطنية، تُعبِّر عن الحب والولاء لهذا الوطن العظيم.
فيما رفع الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، باسمه واسم منسوبي فرع وزارة الصحة بجازان كافة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وإلى سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائب أمير منطقة جازان سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، معبرًا عن فخره بما حققه وطننا الغالي من طفرات تنموية وتقدمية متسارعة في المجالات كافة، بفضل القيادة الحكيمة، والجهود المبذولة لتحقيق رفعة الوطن وتقدمه.