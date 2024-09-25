وسط أجواء مفعمة بالفخر.. "صحة جازان" تحتفل باليوم الوطني الـ94

فيما رفع الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، باسمه واسم منسوبي فرع وزارة الصحة بجازان كافة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، وإلى سمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائب أمير منطقة جازان سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، معبرًا عن فخره بما حققه وطننا الغالي من طفرات تنموية وتقدمية متسارعة في المجالات كافة، بفضل القيادة الحكيمة، والجهود المبذولة لتحقيق رفعة الوطن وتقدمه. ‫