ورشة توعوية عن أضرار النفايات على البيئة والاستفادة منها بهيئة تطوير محمية الملك سلمان

وأوضحت أن حملة الإصحاح البيئي في وادي السلف بمدينة حائل شارك فيها 109 متطوعين يوم أمس، وتم جمع 250 كيلو من النفايات في وادي السلف بحائل، بمشاركة جهات حكومية وخاصة.