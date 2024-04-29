ورشة توعوية عن أضرار النفايات على البيئة والاستفادة منها بهيئة تطوير محمية الملك سلمان

قدمت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية ورشة توعوية عن أضرار النفايات على البيئة والاستفادة منها بإعادة تدويرها للمشاركين في حملة الإصحاح البيئي.
وأوضحت أن حملة الإصحاح البيئي في وادي السلف بمدينة حائل شارك فيها 109 متطوعين يوم أمس، وتم جمع 250 كيلو من النفايات في وادي السلف بحائل، بمشاركة جهات حكومية وخاصة.
يُشار إلى أن هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تنظم يومي 29 و30 إبريل؛ مبادرة الإصحاح البيئي لتفعيل أسبوع البيئة بالمملكة لعام 2024 تحت شعار "تعرف بيئتك" بهدف المحافظة على البيئة من التلوث بالمواد الضارة، مثل النفايات والبلاستيك والزجاج.