"الطب الوراثي" توقِّع اتفاقية لتعزيز العمل المشترك مع كلية الطب بجامعة المؤسس

وقَّعت الجمعية السعودية للطب الوراثي مذكرة عمل مشترك مع كلية الطب، ممثلة بقسم طب الأمراض الوراثية بجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك ضمن سلسلة اتفاقيات العمل الصحي المشترك رغبةً منها في تعزيز إسهام الجمعية في برامج الطب الوراثي بالتعاون مع العديد من الجهات الطبية والصحية والأكاديمية، التي تُعدُّ أحد أوجه المسؤولية المجتمعية التي تحقيق مضامين الرؤية 2030.
وقد شهد توقيع الاتفاقية كل من الأستاذة دكتورة أمل الهاشم رئيس مجلس إدارة الجمعية، والأستاذ الدكتور محمود بن شاهين الأحول عميد كلية الطب بالجامعة؛ للعمل على تعزيز الجهود الصحية، وإسهام القطاع الطبي في خدمة الطب الوراثي وخدمة المجتمع.
وأكد المتحدث الرسمي للجمعية السعودية للطب الوراثي، الأستاذ الدكتور زهير رهبيني، أهمية بناء مثل هذه الشراكات وبرامج العمل المشترك في تحقيق رؤية وزارة الصحة حول التنمية الصحية، وتلبية الاحتياجات المتنامية والمتنوعة للمجتمع في المجال الصحي بشكل عام، والطب الوراثي بشكل خاص، إضافة إلى المساهمة الفاعلة لهذه الاتفاقية التي تؤكد أهمية بناء برامج العمل المشترك بين الكلية والجمعية لخدمة فئة عريضة من محتاجي خدمات الطب الوراثي، والعمل على توعية المجتمع تجاه خطورة تلك الأمراض، وتطوير منظومة التطوع الصحي للعاملين في مجال الطب الوراثي، وتشجيع التوسع في مثل هذه البرامج.