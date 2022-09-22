اليوم الوطني 92.. "الأسياح" تعلن جاهزيتها للاحتفال وتستقبل الزوار

أنهت اللجنة التنفيذية للاحتفاء باليوم الوطني 92 بمحافظة الأسياح، استعداداتها للفعاليات المصاحبة للذكرى، غدًا الجمعة، تحت شعار "هي لنا دار".
يأتي ذلك برعاية "معادن" وتنفيذ بلدية محافظة الأسياح ومكتب التعليم بالمحافظة؛ لإظهار مشاعر الفرح وترسيخ قيم الحب والانتماء لهذا البلد المعطاء وتاريخه المجيد بقيادة ولاة أمره، حفظهم الله.
وأكد محافظ الأسياح المهندس عبدالعزيز الحديثي، الانتهاء من كل التجهيزات للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا.
وقال: إن الاحتفال باليوم الوطني هو ذكرى للمملكة العربية السعودية؛ إذ يعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام الأول من الميزان من كل عام المحفور في ذاكرة التاريخ.
وأضاف "الحديثي": أنه في هذه الأيام تعيش بلادنا أجواء الذكرى العطرة ذكرى اليوم الوطني 92، وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة تعي فيها الأجيال كل القيم والمفاهيم والتضحيات والجهود المضيئة التي صاحبت بناء هذا الكيان العملاق.
وأشار إلى أن بلدية الأسياح أكملت مشاركتها بالاحتفال باليوم الوطني الـ92 بتهيئة مقر الاحتفال وتجهيزه، كما تم تركيب أعداد كبيرة من الأعلام والإضاءات الخضراء في الطرق الرئيسية والميادين العامة والمنتزهات.