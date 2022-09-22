اليوم الوطني 92.. "الأسياح" تعلن جاهزيتها للاحتفال وتستقبل الزوار

وقال: إن الاحتفال باليوم الوطني هو ذكرى للمملكة العربية السعودية؛ إذ يعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام الأول من الميزان من كل عام المحفور في ذاكرة التاريخ.