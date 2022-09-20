رئيس جامعة جازان يبحث مشروع العود والصندل مع مدير "تطوير المناطق الجبلية "

استقبل رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، يرافقه في الزيارة رئيس وأعضاء الفريق البحثي لمشروع العود والصندل، وتسلم تقريراً للمرحلة الثانية لهذا المشروع، حيث تعد جامعة جازان شريكاً إستراتيجياً في تنفيد المشروع بمنطقة جازان.