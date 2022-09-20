رئيس جامعة جازان يبحث مشروع العود والصندل مع مدير "تطوير المناطق الجبلية "

استقبل رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، يرافقه في الزيارة رئيس وأعضاء الفريق البحثي لمشروع العود والصندل، وتسلم تقريراً للمرحلة الثانية لهذا المشروع، حيث تعد جامعة جازان شريكاً إستراتيجياً في تنفيد المشروع بمنطقة جازان.
وأسفر اللقاء عن عقد عدة شراكات وخصوصاً في المجال الزراعي وكذلك في تهيئة وتأهيل أبناء المحافظات الجبلية لدى الجامعة، وكذلك فتح المجال لطلاب الجامعة في التطبيق العملي لدى الهيئة وكذلك توثيق الشراكات في الملكية الفكرية في الأبحاث المشتركة.
وقدم "الفهاد" شكره وتقديره لرئيس الجامعة على حسن الاستقبال والتعاون المثمر بين الجامعة والهيئة من خلال تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المستدامة والتي تسهم في خدمة الوطن والمواطن وما يعود على المنطقة بالنفع والفائدة.
وقدم رئيس جامعة جازان في الختام شكره لمدير عام الهيئة والفريق البحثي على النتائج المثمرة لمشروع زراعة العود والصندل ومؤكداً استمرار التعاون في مجال البحوث والتجارب بين الجامعة والهيئة.