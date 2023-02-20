"سعود بن نهار" يدشن حملة أمانة الطائف التوعوية "أنت كفو"

وأشار أمين الطائف إلى أن المبادرة التي أطلقتها الأمانة تُسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030 ، كما تساعد على تحقيق متطلبات تحسين المظهر العام للمدينة، علاوة على خفض تكلفة صيانة المرافق العامة كفاءة الإنفاق عبر توجيه الموارد المالية في تنمية المحافظة، وحماية وتهيئة المواقع الطبيعية التي تزخر بها هذه المحافظة السياحية.