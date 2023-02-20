"سعود بن نهار" يدشن حملة أمانة الطائف التوعوية "أنت كفو"

دشن محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود، مبادرة أمان الطائف (أنت كفو) الهادفة إلى التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع للحفاظ على النظافة والممتلكات العامة، وذلك بديوان المحافظة، وبحضور أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي والمختصين بالأمانة.
واستمع إلى شرح مفصل عن الحملة التوعوية التي تأتي معززةً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، والتركيز على دور ومشاركة المجتمع في التنمية والازدهار، ودعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المبذولة في سبيل معالجة مظاهر التشوه البصري والمحافظة على القيم الإسلامية الأصيلة في المجتمع للحفاظ على النظافة والسلوكيات الإيجابية للحفاظ على الممتلكات العامة لما يمثله ذلك من واجب ديني ومسؤولية وطنية تعكس الرقي والتحضر.
وأشار أمين الطائف إلى أن المبادرة التي أطلقتها الأمانة تُسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030 ، كما تساعد على تحقيق متطلبات تحسين المظهر العام للمدينة، علاوة على خفض تكلفة صيانة المرافق العامة كفاءة الإنفاق عبر توجيه الموارد المالية في تنمية المحافظة، وحماية وتهيئة المواقع الطبيعية التي تزخر بها هذه المحافظة السياحية.
وأكد أن الحملة التثقيفية تشجع على العمل التطوعي تحت إشراف الأمانة والتي تأتي وفق خطط منظمة، مبينًا أن من ركائز الحملة تحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي الرأسمالي والتشغيلي، وجرى خلال التدشين إطلاع محافظ الطائف على خطة العمل بالحملة، وكيفية قياس مؤشرات الأداء المتحقق.