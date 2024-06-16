"فتيات الكشافة".. عطاء وتفانٍ متوج بدعوات ضيوف الرحمن

ومن بين نماذج العطاء المتواصل، ما حدث مع حاجة طاعنة في السن خلال ساعات الظهيرة، تعيش في دوامة من التعب والإعياء ولا تتحدث العربية، الأمر الذي لفت انتباه إحدى فتيات الكشافة بعد أن شعرت بمعاناتها وحاجتها للمساعدة فأجلستها وقدمت لها جرعات من الماء، لتبادر سريعاً في تقديم العون لها، وبعد قراءة بيانات بطاقة الحاجة والمعلومات المدونة فيها، تمكّنت بحمد الله من الاستدلال على اسمها وجنسيتها وإرشادها إلى ما تريد وسط دعوات من الحاجة الطاعنة وذويها بأن يوفق هذه الفتاة على جميل صنيعها.