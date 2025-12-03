رئيس جامعة شقراء: ميزانية 2026 تعزز مسيرة الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهارًا

رفع رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، بمناسبة إعلان ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2026، مؤكدًا أنها تأتي لتجدد مسيرة التقدم والازدهار، وتعزز نهج الدولة في تنمية القطاعات الحيوية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وأكد السيف أن الميزانية المباركة تعكس طموح القيادة ورؤيتها الوطنية الشاملة الداعمة للتنمية والاستدامة، موضحًا أن ما تتضمنه من مبادرات وبرامج يمثل خطوة راسخة نحو بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن قطاع التعليم يحظى بدعم سخي واهتمام كبير من القيادة الرشيدة؛ مما يسهم في صناعة مستقبل الموارد البشرية الوطنية، ويعزز جودة مخرجات التعليم، ويواكب التطور المتسارع في المجالات كافة. مؤكدًا أن الجامعة تعمل ضمن منظومة الجامعات السعودية لتهيئة بيئة تعليمية تعزز التميز الأكاديمي والبحثي، وترفع من كفاءة خريجيها للمنافسة محليًا وعالميًا.
واختتم السيف كلمته، سائلًا الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والرخاء، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويوفقها لكل خير، وأن يحفظ المملكة ويديم عزها ونهضتها.