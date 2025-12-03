رئيس جامعة شقراء: ميزانية 2026 تعزز مسيرة الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهارًا

وأشار رئيس الجامعة إلى أن قطاع التعليم يحظى بدعم سخي واهتمام كبير من القيادة الرشيدة؛ مما يسهم في صناعة مستقبل الموارد البشرية الوطنية، ويعزز جودة مخرجات التعليم، ويواكب التطور المتسارع في المجالات كافة. مؤكدًا أن الجامعة تعمل ضمن منظومة الجامعات السعودية لتهيئة بيئة تعليمية تعزز التميز الأكاديمي والبحثي، وترفع من كفاءة خريجيها للمنافسة محليًا وعالميًا.