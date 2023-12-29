جمعية أصدقاء رواد الكشافة تختتم البرنامج العملي للتأهيل البيئي

وعبّر رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء رواد الكشافة عبدالله بن سليمان الفهد، عن بالغ شكر وتقدير كل أعضاء الجمعية لراعي المناسبة الأمير متعب بن فهد على تشريفه البرنامج، ولكل الحضور ولشركاء النجاح، ولبلدية جلاجل الشريك الرئيسي في تنفيذ البرنامج ولإدارة التعليم بمحافظة المجمعة، وديوانية الرائد الكشفي الراحل عبدالله بن سعد المزروع، على رعايتها للبرنامج ومشاركتها الفاعلة.