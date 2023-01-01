مستشفى الملك فهد بجدة يُطلق التقويم التوعوي للتوعية الصحة

من جهته، قال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بمستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال عبدالله القشيري: إن الإدارة كسبت دعمًا كبيرًا من المشرف العام، وكان السبب الأول بعد توفيق الله، في النجاحات التي تحققت، مضيفًا أن الإدارة استطاعت أن تتميز في تقديم الأعمال الإعلامية والتوعوية كمًا وكيفًا.