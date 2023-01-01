مستشفى الملك فهد بجدة يُطلق التقويم التوعوي للتوعية الصحة

أطلق مستشفى الملك فهد بجدة، اليوم الأحد، التقويم التوعوي الأول من نوعه، برعاية المشرف العام على مستشفى الملك فهد، ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة الدكتور محمد حسن باجبير.
ويهدف التقويم التفاعلي التوعوي إلى نشر التوعية الصحية وتغذية المحتوى الإعلامي في المجال الصحي؛ حيث يضم التقويم أكثر من 365 تصميمًا توعويًا وعبارة محفزة لكل يوم من أجل بناء مجتمع صحي واعي.
وأطلق التقويم في الحفل الختامي لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية، بعد أن حققت الإدارة أرقامًا مميزة في مجال الإعلام والتوعية الصحية في عام 2022م.
من جهته، قال مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بمستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال عبدالله القشيري: إن الإدارة كسبت دعمًا كبيرًا من المشرف العام، وكان السبب الأول بعد توفيق الله، في النجاحات التي تحققت، مضيفًا أن الإدارة استطاعت أن تتميز في تقديم الأعمال الإعلامية والتوعوية كمًا وكيفًا.
وأوضح "القشيري" أن مبدعي الإدارة تميزوا في تقديم الإنتاج الإعلامي بشكل إبداعي، كما كان لهم الصدارة في التصميم التوعوي وتتويجه بالتقويم التفاعلي.
ولفت إلى أن الحفل الختامي كان مناسبة لتكريم موظفي الإدارة والأقسام المساندة بالمستشفى، من خلال تقديم الشكر لهم على جهودهم وما قدموه من عطاء إبداعي يصب في خدمة المنشأة.