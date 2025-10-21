اتفاقية تعاون بين صناعي شرورة والتقنية وجمعية العناية بالمساجد لتعزيز المسؤولية المجتمعية

كما تتضمن الاتفاقية الاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية لدى الطرفين لتنفيذ برامج صيانة دورية وتطويرية للمساجد، إضافة إلى تنظيم حملات توعوية وورش عمل مشتركة في مجالات السلامة والصيانة داخل بيوت الله، في إطار التعاون المستمر بين المؤسسات التعليمية والخيرية لخدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة في محافظة شرورة.