اتفاقية تعاون بين صناعي شرورة والتقنية وجمعية العناية بالمساجد لتعزيز المسؤولية المجتمعية

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المجتمعي وتفعيل دور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع، وقّع المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بشرورة ممثلين بالمهندس فيصل النهدي، مذكرة تفاهم مع جمعية العناية بالمساجد بالمحافظة ممثلة بالأستاذ مبارك الكربي، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات التدريب والصيانة والعمل التطوعي.
وتسعى المذكرة إلى توفير فرص وظيفية لخريجي الكلية والمعهد، وتنمية روح المسؤولية المجتمعية لدى المتدربين من خلال إشراكهم في برامج تطوعية تُعنى بصيانة المساجد والحفاظ على مرافقها، بما يسهم في ترسيخ قيم العطاء والانتماء الوطني.
كما تتضمن الاتفاقية الاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية لدى الطرفين لتنفيذ برامج صيانة دورية وتطويرية للمساجد، إضافة إلى تنظيم حملات توعوية وورش عمل مشتركة في مجالات السلامة والصيانة داخل بيوت الله، في إطار التعاون المستمر بين المؤسسات التعليمية والخيرية لخدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة في محافظة شرورة.