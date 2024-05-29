"سعود بن جلوي" يرعى حفل تخريج طلاب "ثانوية الفيصلية للموهوبين" وطالبات "ثانوية الموهوبات"

رعى مساء اليوم محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، حفل تخريج الدفعة العاشرة من طلاب مدرسة ثانوية الفيصلية للموهوبين، والدفعة الثامنة من طالبات ثانوية الموهوبات، البالغ عددهم 140 طالبًا وطالبة، وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة جدة.
وبدأ الحفل بمسيرة الخريجين والخريجات، وألقت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي كلمة، أكدت فيها أن من أهم أهداف رؤية السعودية 2030 الاستثمار الحقيقي في مكامن القوة لدى هذا الوطن الغالي من خلال ثروة العقول الموهوبة والمبدعة من أبناء وبنات الوطن.
وأضافت: لذلك عملت وزارة التعليم على العناية والاهتمام بالموهبة والموهوبين إيمانًا منها بدورهم في بناء ونماء الوطن حاضرًا ومستقبلاً.
وبينت اللهيبي أن إدارة تعليم جدة تفخر بأنها من أولى إدارات التعليم التي احتضنت ورعت المواهب في مدارس متخصصة منذ ما يزيد على ثلاثة عشر عامًا حتى أضحت الآن صروحًا تعليمية إبداعية فريدة، وبيت خبرة للوفود من داخل السعودية وخارجها، ينافس طلابها وطالباتها بكل جدارة عباقرة العالم أجمع على منصات التتويج في المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية.
وأشارت إلى أن السعي الدؤوب نحو تحقيق تطلعات رؤية الوطن يكمن في استمرار العمل على تنمية قدرات الموهوبين والموهوبات من خلال إعداد وتنفيذ البرامج العلمية والنوعية، والدورات المتخصصة التي يشرف عليها ويقدمها كوادر تربوية تعليمية متميزة في مجالات متعددة، والحرص على عقد الشراكات النوعية المتعددة مع الجامعات والشركات والقطاعات الخاصة ذات العلاقة للوصول بالموهوبين والموهوبات إلى منصات التتويج العالمية، وإلى المشاركة في التمثيل المشرف في كل المجالات العلمية والصناعية والفضائية، ورفع راية الوطن فيها بكل جدارة واستحقاق.. مقدمة تهنئتها للطلاب والطالبات على تخرجهم.
عقب ذلك شاهد محافظ جدة والحضور (أوبريت) من أداء طلاب وطالبات تعليم جدة بعنوان (إنا هنا).
وفي ختام الحفل كرم الأمير سعود بن جلوي الرعاة والشركاء.