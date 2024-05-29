"سعود بن جلوي" يرعى حفل تخريج طلاب "ثانوية الفيصلية للموهوبين" وطالبات "ثانوية الموهوبات"

وأشارت إلى أن السعي الدؤوب نحو تحقيق تطلعات رؤية الوطن يكمن في استمرار العمل على تنمية قدرات الموهوبين والموهوبات من خلال إعداد وتنفيذ البرامج العلمية والنوعية، والدورات المتخصصة التي يشرف عليها ويقدمها كوادر تربوية تعليمية متميزة في مجالات متعددة، والحرص على عقد الشراكات النوعية المتعددة مع الجامعات والشركات والقطاعات الخاصة ذات العلاقة للوصول بالموهوبين والموهوبات إلى منصات التتويج العالمية، وإلى المشاركة في التمثيل المشرف في كل المجالات العلمية والصناعية والفضائية، ورفع راية الوطن فيها بكل جدارة واستحقاق.. مقدمة تهنئتها للطلاب والطالبات على تخرجهم.