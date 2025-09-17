للاطلاع على سير العملية التعليمية.. مدير عام تعليم الطائف يزور مدرسة البيهقي الثانوية

في إطار الجولات الميدانية المستمرة، لدعم مديري ومديرات المدارس ، قام مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي ، صباح اليوم الأربعاء ، بزيارة تفقدية إلى مدرسة البيهقي الثانوية، وذلك للاطلاع على سير العملية التعليمية والانضباط المدرسي، وتلمس احتياجات المدارس.
واستعرض الدكتور الغامدي خلال جولته مرافق المدرسة، ووقف على أداء المعلمين داخل الفصول الدراسية، معربًا عن شكره وتقديره للهيئتين التعليمية والإدارية نظير الجهود المبذولة في تنظيم اليوم الدراسي وتهيئة الأجواء التعليمية المحفزة.
كما ثمّن التعاون البنّاء والمستمر من أولياء الأمور، والدور الفاعل الذي يقومون به في دعم التحصيل الدراسي لأبنائهم، مما يعكس التكامل بين المدرسة والأسرة.
وشارك الدكتور الغامدي الطلاب يومهم الدراسي، حيث شهد بعض الحصص الدراسية وتفاعل مع الطلاب داخل الفصول الدراسية، واطلع على أساليب التدريس مشيرًا إلى أهمية دعم الميدان التربوي بكل الإمكانات اللازمة للارتقاء بجودة التعليم .