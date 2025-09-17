للاطلاع على سير العملية التعليمية.. مدير عام تعليم الطائف يزور مدرسة البيهقي الثانوية

في إطار الجولات الميدانية المستمرة، لدعم مديري ومديرات المدارس ، قام مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي ، صباح اليوم الأربعاء ، بزيارة تفقدية إلى مدرسة البيهقي الثانوية، وذلك للاطلاع على سير العملية التعليمية والانضباط المدرسي، وتلمس احتياجات المدارس.