بسجادة من الزهور.. مهرجان "حياة الورد الثاني" بعنيزة يستقبل زواره ..غدًا

ينطلق يوم غدٍ مهرجان حياة الورد الثاني الذي تُنظمه بلدية عنيزة بالشراكة مع بعض الجهات الحكومية والخاصة بعد النجاح الذي حققه في النسخة الأولى وزاره أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، مثنيًا على البلدية التي نجحت بالدخول لقطاع المهرجانات مستفيدة من خبراتها في المشاركات الوطنية.