بسجادة من الزهور.. مهرجان "حياة الورد الثاني" بعنيزة يستقبل زواره ..غدًا

ينطلق يوم غدٍ مهرجان حياة الورد الثاني الذي تُنظمه بلدية عنيزة بالشراكة مع بعض الجهات الحكومية والخاصة بعد النجاح الذي حققه في النسخة الأولى وزاره أمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، مثنيًا على البلدية التي نجحت بالدخول لقطاع المهرجانات مستفيدة من خبراتها في المشاركات الوطنية.
ويهدف المهرجان الذي يوافق إجازة منتصف الفصل الثاني ويمتد قرابة 10 أيام تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمحافظة، ويتقاطع مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وخلق أجواء ترفيهية، متبنيًا مفهوم السياحة العائلية، ويحث كذلك على ثقافة التشجير والورد كأبرز مستهدفات الرؤية الوطنية.
ويقع المهرجان في قلب منتزهات الحاجب أكبر منطقة خضراء بعنيزة تتوسطه سجادة من الورد المُنوّع كأحد أكبر الحدائق بمساحة 900م2 تحتضن 210000 وردة من 33 لونًا، فيما بلغ عدد الورد بالموقع كاملاً 485200، وعدد أصناف الزهور المنتشرة بالمهرجان 11 نوعًا.
وتُزيّن المهرجان صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- مصممة كلوحة فنية طبيعية نادرة بمساحة 250م2 مكونة من الورد بإجمالي 97906 وردة فجاءت كمعلم بارز أضاف إلى المهرجان بُعدًا جماليًا مميزًا.
كما يحتفل "حياة الورد2" بفوز المملكة باستضافة إكسبو الرياض 2030 عبر تخصيص مساحة من الورد فيها 46000 وردة، تحمل داخلها شعار المعرض الأضخم عالميًا تذكيرًا بحجم هذا النجاح الاقتصادي الكبير، كذلك يحتفي المهرجان بيوم التأسيس الذي يوافق يوم غدٍ بفعاليّات شعبية ومسابقة أفضل زي وغيرها من البرامج.