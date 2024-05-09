مستشار أمير مكة المكرمة يناقش تقاريرَ أداء محافظات المنطقة وينوّه بدعم القيادة

رأس مستشارُ أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة الإمارة، الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد "عن بُعد"، بحضور وكيل الإمارة المكلف الدكتور محمد بن سالم البليهد؛ الاجتماعَ الدوري لمحافظي المنطقة.
وناقش الاجتماعُ تقاريرَ أداء المحافظات، بالإضافة لعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتّخذت حيالها التوصيات اللازمة.
ونوّه الأمير فيصل بن محمد إلى دعم وتوجيهات القيادة التي تؤكّد على ضرورة مواكبة التطلعات الرامية لتطوير العمل الإداري ورفع كفاءة الأداء، وتسريع مشاريع التحول الرقمي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وتسهيلًا على المراجعين.