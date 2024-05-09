مستشار أمير مكة المكرمة يناقش تقاريرَ أداء محافظات المنطقة وينوّه بدعم القيادة

رأس مستشارُ أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة الإمارة، الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعد "عن بُعد"، بحضور وكيل الإمارة المكلف الدكتور محمد بن سالم البليهد؛ الاجتماعَ الدوري لمحافظي المنطقة.