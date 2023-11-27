برعاية أمير الرياض .. جمعية "قلبي" تشارك بمعرض التخصصات الصحية الأهلية

وشدد "العنزي " على أن الدعم الذي تجده جمعية قلبي من " ديم" نابع من أهداف الجمعية التي استطاعت وعلى مدى عدة سنوات تقديم المساعدة والاستشارات والعلاج لمئات من الحالات بل واستطاعت بفضل الله سبحانه وبدعم " ديم " والعديد من الجهات الداعمة تحقيق منجزات عديدة كتوفير العديد من العربات الإسعافية وإجراء عمليات قلب مفتوح بالغة التعقيد وغيرها الكثير.