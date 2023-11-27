برعاية أمير الرياض .. جمعية "قلبي" تشارك بمعرض التخصصات الصحية الأهلية

تشارك جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" بالمعرض المصاحب للمؤتمر العلمي الأول للتخصصات الصحية الأهلية والذي انطلق أمس الأحد في الرياض. برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.
وتأتي مشاركة جمعية قلبي بدعم أوقاف والدة هشام الموسى وأبنائها "ديم " ،دعماً لجمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" والتي تشارك ضمن المعرض المصاحب للمؤتمر.
فيما عبر الدكتور حسين بن علي العنزي المدير التنفيذي لجمعية "قلبي" عن شكره وتقديره لأوقاف والدة هشام الموسى وأبنائها عن دعمها المستمر للجمعية وجهودها المستمرة بالمشاركة في الأعمال الخيرية.
ونوه " العنزي" في الوقت ذاته بالأثر الإيجابي الذي تتركه مثل هذه المشاركات على الجمعية ومنسوبيها .
وشدد "العنزي " على أن الدعم الذي تجده جمعية قلبي من " ديم" نابع من أهداف الجمعية التي استطاعت وعلى مدى عدة سنوات تقديم المساعدة والاستشارات والعلاج لمئات من الحالات بل واستطاعت بفضل الله سبحانه وبدعم " ديم " والعديد من الجهات الداعمة تحقيق منجزات عديدة كتوفير العديد من العربات الإسعافية وإجراء عمليات قلب مفتوح بالغة التعقيد وغيرها الكثير.
واختتم "العنزي "بالقول إنهم في الجمعية ماضون لتحقيق كل ما من شأنه تحقيق كافة الأهداف التي أنشئت من أجلها وفق رؤية المملكة 2030.