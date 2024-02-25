في أجواء وطنية وعز وفخر.. "كيان" تحتفل بيوم التأسيس مع أبنائها الأيتام

وجاءت الاحتفالية ضمن اهتمام جمعية "كيان" للأيتام بهدف ترسيخ روح الوطنية في نفوس مستفيديها، واستشعارًا بالفخر والاعتزاز بتاريخ الوطن العريق، وإلقاء الضوء على هذه المناسبة التاريخية الرائعة، ومشاركة مستفيدي كيان في عدد من الأنشطة والأركان؛ من خلال بيت الشعر، والفلكلور الشعبي، ومسيرة الخيول وقفز الحواجز، ومسيرة الدراجات النارية "فالكون رايدرز"، والتلوين على الفخار، كما تمت إقامة مسابقة أفضل زي ليوم التأسيس لأبناء الجمعية.