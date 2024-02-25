في أجواء وطنية وعز وفخر.. "كيان" تحتفل بيوم التأسيس مع أبنائها الأيتام

احتفلت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة، بيوم التأسيس، بتشريف الأمير عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود، وحضور رئيس مجلس الإدارة سمها الغامدي، وعضو مجلس الإدارة ثريا الغامدي، والمدير التنفيذي رياض العبد الكريم، وشخصيات اعتبارية؛ منهم كبير المذيعين بالتلفزيون السعودي محمد خيري، وعبد العزيز العيد، وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالرائدة للتمويل بول ميلوتو، وعدد كبير من أبناء كيان والأسر البديلة والدور الاجتماعية، وذلك في أجواء وطنية حميمية مليئة بالعز والشموخ والفخر.
وأقيم الاحتفال في أكاديمية أم أس للفروسية، وبرعاية الرائدة للتمويل، ومشاركة فريق بروين التطوعي، وفريق وريث التطوعي.
وأبدى الأميرُ عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود، سعادتَه بوجوده في حفل جمعية كيان للأيتام بيوم التأسيس، ومشاركة أبنائنا وبناتنا من هذه الفئة الغالية علينا، قائلًا لهم: "دائمًا ضعوا لكم قدوة حسنة واقتضوا بها؛ لتكونوا سببًا لرفعة هذا الوطن".
في حين عبّر محمد خيري، كبير المذيعين بالتلفزيون السعودي، عن سعادته بوجوده في هذا الاحتفال بيوم التأسيس مع جمعية كيان للأيتام، مبديًا فرحَه بمشاركة أبناء كيان والسلام عليهم، مباركًا هذا العملَ الإنساني العظيم بوجود رئيس مجلس إدارة الجمعية سمها الغامدي، ورياض العبد الكريم، وقال: "بوركت مساعيكم وتحياتي لكم جميعًا".
كما عبّر بول ميلوتو، عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالرائدة للتمويل، عن سعادته بالحضور، مشيرًا إلى أنّ رعايتهم لحفل كيان للتأسيس جاءت ضمن المبادرات المجتمعية، وقال: "نتطلّع أن نكون عنصرًا فاعلًا في بناء المجتمع".
وجاءت الاحتفالية ضمن اهتمام جمعية "كيان" للأيتام بهدف ترسيخ روح الوطنية في نفوس مستفيديها، واستشعارًا بالفخر والاعتزاز بتاريخ الوطن العريق، وإلقاء الضوء على هذه المناسبة التاريخية الرائعة، ومشاركة مستفيدي كيان في عدد من الأنشطة والأركان؛ من خلال بيت الشعر، والفلكلور الشعبي، ومسيرة الخيول وقفز الحواجز، ومسيرة الدراجات النارية "فالكون رايدرز"، والتلوين على الفخار، كما تمت إقامة مسابقة أفضل زي ليوم التأسيس لأبناء الجمعية.
وضمّ الحفلُ أيضًا عرضَ وتقديم الأطباق الشعبية من جميع مناطق المملكة، وتم توزيعها على الحضور؛ حيث أضافت فقرةُ الفلكلور الشعبي أجواء من الأنس والفرح والبهجة بتقديم إحدى الفرق عددًا من عروض السامري، والخبيتي، كما فرح الأطفال بمعروضات دكان زمان، وفرحت الفتيات بتضفير الشعر ونقش الحناء.
وقالت سمها الغامدي رئيس مجلس إدارة الجمعية: "في هذا اليوم نستشعر تاريخًا عظيمًا لبلادنا الغالية ونحن نحشد كل إمكانياتنا ومشاعرنا، ونُشعر أبناءنا بأهميته، ونحن في كيان نهتمّ بتفعيل هذا اليوم وإيصال الروح الوطنية لأبنائنا الأيتام وغرس حبّ الوطن في نفوسهم، ونعمل دائمًا على مشاركتهم أفراح ومناسبات الوطن".
من جانبه قال المدير التنفيذي بجمعية كيان للأيتام رياض العبد الكريم: "إن الاحتفال بيوم التأسيس يذكّرنا بتاريخنا الحافل بمآثر المجد والعزة والكرامة والفخر ليرسخ في قلوبنا وقلوب أبنائنا الأيتام جميع تلك المآثر، التي تمثل أحد أهم وأبرز مصادر الإلهام والولاء والاعتزاز المستمدّة من تاريخنا المجيد، إن هذه الدولة العظيمة الضارب تاريخها لأكثر من ثلاثة قرون زمنية مضت على صفحات التاريخ البشري، وجدت على يد أجدادنا المؤسسين العظماء. ونحن في جمعية كيان سعداء جدًّا بمشاركة أبنائنا هذه المناسبة الوطنية العريقة".