"كيان" للأيتام تفوز بمنحة شركة خالد الجفالي عن مشروع "جودة حياة"

بدأ حفل التكريم بكلمة ترحيبية من نائبة رئيس الجامعة الدكتورة هبة خشيم، تلا ذلك عرض نبذة عن الجامعة، ثم كلمة البروفيسورة ربيكا ريشيو من جامعة نورث إيسترن الأمريكية "الشريك الاستراتيجي للبرنامج".