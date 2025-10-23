مستشفى الولادة والأطفال بالدمام يحصل على شهادتين في مسابقة أفضل الممارسات الدولية للعام 2025

حقق مستشفى الولادة والأطفال بالدمام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي إنجازًا عالميًا جديدًا بحصوله على شهادتين دوليتين لفئة الخمس نجوم، إثر مشاركته المتميزة في مسابقة أفضل الممارسات الدولية للعام 2025م.
ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لتميز المستشفى في تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية وتجربة المريض، مما يضعه ضمن قائمة أفضل الممارسات الصحية على مستوى العالم. وتمثلت الشهادتان المحققتان في محورين رئيسيين: الأول يتعلق بـ تكامل مسارات العيادات لتعزيز رعاية المرضى عبر ممارسة مبتكرة تهدف إلى تسهيل رحلة المريض وربط الخدمات الطبية بشكل متكامل لضمان تجربة علاجية أكثر سلاسة وجودة. أما الثاني، فيرتبط بـ تحسين كفاءة تشغيل غرف العمليات من خلال ممارسات تركز على رفع نسب الاستفادة من الغرف وتقليل فترات الانتظار وزيادة القدرة الاستيعابية، بما يعزز الوصول للخدمات الجراحية.
وتستند معايير التقييم للحصول على هذه الشهادات التي تمنحها مؤسسة مركز التميز التنظيمي للأبحاث (Center for Organizational Excellence Research – COER) ومقرها نيوزيلندا، بالتعاون مع شركاء عالميين في برنامج International Best Practice، إلى المشاريع الابتكارية والإبداعية ومدى تأثيرها ونتائجها وانعكاسها على الأداء والجودة وتجربة المرضى، إضافة إلى معيار القابلية للتطبيق في منشآت أخرى واستدامة تلك الممارسات وارتباطها بالأهداف الإستراتيجية الداعمة لرؤية المنشأة وتوجهات تجمع الشرقية الصحي.
وقد مكّن تحقيق هذه المعايير المستشفى من الحصول على هذا التكريم الدولي المرموق، ما يعزز مكانته بين المؤسسات الصحية الرائدة عالميًا في مجال التميز والجودة.