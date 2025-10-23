مستشفى الولادة والأطفال بالدمام يحصل على شهادتين في مسابقة أفضل الممارسات الدولية للعام 2025

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لتميز المستشفى في تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وتحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية وتجربة المريض، مما يضعه ضمن قائمة أفضل الممارسات الصحية على مستوى العالم. وتمثلت الشهادتان المحققتان في محورين رئيسيين: الأول يتعلق بـ تكامل مسارات العيادات لتعزيز رعاية المرضى عبر ممارسة مبتكرة تهدف إلى تسهيل رحلة المريض وربط الخدمات الطبية بشكل متكامل لضمان تجربة علاجية أكثر سلاسة وجودة. أما الثاني، فيرتبط بـ تحسين كفاءة تشغيل غرف العمليات من خلال ممارسات تركز على رفع نسب الاستفادة من الغرف وتقليل فترات الانتظار وزيادة القدرة الاستيعابية، بما يعزز الوصول للخدمات الجراحية.