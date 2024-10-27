أردنية وبنجلاديشية وباكستانية.. استمرار الجهود الأمنية بالرياض لضبط المتسوّلين

واصلت الجهات الأمنية في منطقة الرياض جهودها لرصد وضبط المتسوّلين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات والمساجد.
وتمكنت قوات الأمن من رصد وضبط امرأة من الجنسية البنجلاديشية تمارس التسوُّل بطريقة مباشرة في الأماكن العامة، وأردنية تمارس التسوُّل بطريقة مباشرة أمام المحال التجارية.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوُّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط باكستانية يرافقها آخر تمارس التسوُّل بشكل مباشر.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوُّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوُّل مسؤوليتنا جميعاً وجريمة يعاقب عليها القانون.