أردنية وبنجلاديشية وباكستانية.. استمرار الجهود الأمنية بالرياض لضبط المتسوّلين

ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوُّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع محافظات المملكة ومناطقها؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوُّل مسؤوليتنا جميعاً وجريمة يعاقب عليها القانون.