"صحي الرياض الثالث" يعلن المراكز الصحية المناوبة في باقي أيام رمضان والعيد

أعلن تجمع الرياض الصحي الثالث عن المراكز الصحية المناوبة التابعة له، وأوقات عملها خلال إجازة شهر رمضان المبارك وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ.
ووفقاً للتجمع، فالمناوبة تشمل ما تبقى من شهر رمضان وأيام عيد الفطر طيلة أيام الأسبوع، حيث يناوب على مدار 24 ساعة صحي لبن الشرقي، ثم تعمل بقية المراكز الصحية على فترتين وهي: مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز النموذجي بالدرعية، وغرب عفيف، والفقارة، وجنوب الدوادمي، والرفايع بالجمش.
وحددت عمل المراكز ذات عمل فترتين، في رمضان من الساعة 10 صباحاً حتى 4 مساءً والفترة الثانية من 9 مساءً حتى الثالثة صباحاً، وفي أيام العيد فترة واحدة من الساعة 8 صباحاً حتى 12 صباحاً.