"صحي الرياض الثالث" يعلن المراكز الصحية المناوبة في باقي أيام رمضان والعيد

ووفقاً للتجمع، فالمناوبة تشمل ما تبقى من شهر رمضان وأيام عيد الفطر طيلة أيام الأسبوع، حيث يناوب على مدار 24 ساعة صحي لبن الشرقي، ثم تعمل بقية المراكز الصحية على فترتين وهي: مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز النموذجي بالدرعية، وغرب عفيف، والفقارة، وجنوب الدوادمي، والرفايع بالجمش.