نائب أمير جازان يُعزِّي والد الطالب "سطام".. ويُشدِّد: لن نتساهل مع المقصِّرين

قدَّم أمير منطقة جازان بالنيابة، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، اليوم الثلاثاء واجب العزاء لأسرة الطالب سطام فقيه، الذي تُوفِّي الأحد بعد تعرُّضه لصعق كهربائي بمدرسته في قرية الخضراء بـ"أبو عريش".
وكان والد الطالب "سطام" قد توعَّد بمحاسبة كل مَن قصَّر وتسبَّب في الحادثة.
وقال والد سطام لـ"سبق" إن نائب أمير المنطقة أكد له اهتمامه وأمير المنطقة بالقضية، ومتابعتها منذ وقوعها، موضحًا أن "سطام" ابنه، ولن يتم التساهل مع أي مقصِّر.
يُذكر أن الطالب "سطام" تعرَّض لصعق كهربائي في مدرسته بقرية الخضراء بعد ملامسته مكيف الساحة قبل نحو أسبوعين؛ ونتج من ذلك دخوله في غيبوبة قبل أن توافيه المنية أمس الأول بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بعد تأزُّم حالته الصحية، وتدهورها، وتوقُّف قلبه، بالرغم من كل محاولات الأطباء.
واتهمت أسرة "سطام" المدرسة بالإهمال والتقصير في نقله للمستشفى بعد أن تولى شقيقه ذلك بسيارته الخاصة، التي احترقت قبل وصولها؛ لينقذه المارة، ويكملوا نقل شقيقه إلى المستشفى.
وكانت إدارة "تعليم جازان" قد أصدرت بيانًا إلحاقيًّا الأحد الماضي، أوضحت فيه أنها أحالت أشخاصًا للجهات المختصة على خلفية الحادثة؛ لاتخاذ اللازم حيالهم.