نائب أمير جازان يُعزِّي والد الطالب "سطام".. ويُشدِّد: لن نتساهل مع المقصِّرين

يُذكر أن الطالب "سطام" تعرَّض لصعق كهربائي في مدرسته بقرية الخضراء بعد ملامسته مكيف الساحة قبل نحو أسبوعين؛ ونتج من ذلك دخوله في غيبوبة قبل أن توافيه المنية أمس الأول بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بعد تأزُّم حالته الصحية، وتدهورها، وتوقُّف قلبه، بالرغم من كل محاولات الأطباء.