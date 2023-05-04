محليات

خلال محاولة نقل عبر طريق الأرطاوي الصحراوي.. ضبط 164,000 قرص إمفيتامين بالقويعية

الجهات الأمنية بمنطقة الرياض دعت إلى الإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات
خلال محاولة نقل عبر طريق الأرطاوي الصحراوي.. ضبط 164,000 قرص إمفيتامين بالقويعية
واس
واس

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض، من ضبط 164,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر وسلاح ناري، داخل مركبة، خلال محاولة نقل المواد المخدرة عبر طريق الأرطاوي الصحراوي بمحافظة القويعية .

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الجهات الأمنية
منطقة الرياض

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