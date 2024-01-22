"إيلاف" تشارك في النسخة الثانية من "ملتقى السياحة السعودي"

ونوه الدكتور عادل عزت إلى النمو الكبير والمطّرد الذي يشهده قطاع الضيافة في المملكة ، توافقًا مع ما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة وتطور في القطاع السياحي في ظل رؤية المملكة 2030، التي تضم ضمن محاورها رفع عدد السياح في المملكة مؤكداً مواكبة استراتيجية "مجموعة إيلاف" للتطورات الكبيرة في السياحة السعودية من خلال التوسع في السنوات الخمس المقبلة إلى افتتاح مجموعة من الفنادق في مختلف مناطق المملكة لتصل إلى 25 فندقًا ما بين فئتي الأربع والخمس نجوم".