3 ثوانٍ تساوي حادثاً شنيعاً.. "الخضيري": لا تنشغل بالجوّال أثناء قيادة السيارة!

دعا أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ إلى عدم الانشغال بالجوّال أثناء قيادة السيارة، مشيراً إلى أن 3 ثوان كفيلة بالتسبُّب في حادثٍ شنيعٍ يقتل أو يسبّب إعاقة.