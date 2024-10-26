العصيمي: تجدّد فرص الأمطار في مناطق واسعة بالمملكة نهاية الأسبوع

توقع الباحثُ في الطقس عبدالله العصيمي تجددَ فرص هطول الأمطار اعتبارًا من الأربعاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع، مع أجواء دافئة وضغط سطحي منخفض، مشيرًا إلى أن الأمطار ستكون في معظمها رعدية.