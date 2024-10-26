العصيمي: تجدّد فرص الأمطار في مناطق واسعة بالمملكة نهاية الأسبوع

توقع الباحثُ في الطقس عبدالله العصيمي تجددَ فرص هطول الأمطار اعتبارًا من الأربعاء المقبل وحتى نهاية الأسبوع، مع أجواء دافئة وضغط سطحي منخفض، مشيرًا إلى أن الأمطار ستكون في معظمها رعدية.
وأشار إلى اتّساع نطاق الأمطار ليشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد يمتدّ إلى السواحل مثل جدة والليث، كما تتحسّن التوقعات في الجوف والحدود الشمالية وأجزاء من الكويت والعراق، مع استمرار انخفاض الضغط السطحي.
وأوضح "العصيمي" أنّ مناطق: القصيم، حائل، وشمال وغرب الرياض، ستتأثر أيضًا بالحالة الجوية، مع نشاط متوقّع للرياح الجنوبية في بعض المناطق بنهاية الأسبوع.