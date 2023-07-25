محليات

"المسند": خصائص "سهيل" الجوية قد لا تتكرّر مع تباين تواريخ ظهوره.. ولكن!

قال: تتزامن فقط مع ظهوره في موقع النشأة وهي العروض الوسطى من المملكة
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند
نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند، إن نجم سهيل في اليمن يظهر مبكراً اليوم (25 يوليو)، ويحل بجازان في 7 أغسطس، وفي وسط المملكة في 24 أغسطس، وفي أقصى شمال المملكة في 8 سبتمبر.

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "هذا لا يعني بالضرورة أن الخصائص الجوية والمناخية لنوء سهيل تتكرر في كل هذه التواريخ؛ بل ـ والله أعلم ـ تتزامن فقط مع ظهوره في موقع نشأة هذا الحساب الفلكي، وهي العروض الوسطى من المملكة، وبالتحديد المحيطة بمدار السرطان".

الأرصاد
نجم سهيل
عبدالله المسند

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