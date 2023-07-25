"المسند": خصائص "سهيل" الجوية قد لا تتكرّر مع تباين تواريخ ظهوره.. ولكن!

وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "هذا لا يعني بالضرورة أن الخصائص الجوية والمناخية لنوء سهيل تتكرر في كل هذه التواريخ؛ بل ـ والله أعلم ـ تتزامن فقط مع ظهوره في موقع نشأة هذا الحساب الفلكي، وهي العروض الوسطى من المملكة، وبالتحديد المحيطة بمدار السرطان".