وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية في جنوب أفريقيا

الجدير بالذكر أن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بجنوب أفريقيا، التي تنظمها وتنفذها وزارة الشؤون الإسلامية، تُعد إحدى المبادرات القرآنية العالمية الرائدة التي تنظمها المملكة تأكيدًا لدورها الريادي في العناية بالوحيين الشريفين، وقد شارك في هذه المسابقة (44) متسابقًا من (29) دولة من دول جنوب أفريقيا، وفاز (12) متسابقًا منهم، بواقع (9) متسابقين في فروع حفظ القرآن الكريم (القرآن كاملاً، عشرة أجزاء، خمسة أجزاء)، و(3) متسابقين في فرع السنة النبوية الشريفة (المستوى الأول – 152 حديثًا)، وقد بلغت قيمة الجوائز (300,000) ريال سعودي، موزعة على الفائزين في أفرع المسابقة المختلفة.