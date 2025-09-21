وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية في جنوب أفريقيا

أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية أصبحت بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله–، أنموذجًا عالميًا في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية.
جاء ذلك في كلمة معاليه في الحفل الختامي لمسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، والتي ألقاها نيابةً عنه وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي.
وفي التفاصيل، أُقيم الحفل التكريمي للمسابقة مساء أمس السبت 28 ربيع الأول 1447هـ، بمركز المؤتمرات بـ“ساندوتو” في مدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب أفريقيا، بحضور عدد من كبار المسؤولين، وسفراء الدول، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي الهيئات الإسلامية، إلى جانب تغطية إعلامية واسعة لوسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأوضح معالي الوزير أن هذه المسابقة المباركة التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين –أيده الله– تمثل ثمرة من ثمار العطاء المبارك الذي توارثته قيادة المملكة في رعاية الشريعة الإسلامية وخدمة كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، مبينًا أن المملكة تحتضن أكبر المسابقات الدولية والمحلية في حفظ القرآن، إضافة إلى إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي يترجم معاني القرآن إلى عشرات اللغات، ومجمع الملك سلمان للحديث النبوي الشريف.
وأكد معاليه أن القرآن الكريم هو مصدر العز والرفعة لهذه الأمة، داعيًا المتسابقين إلى التمسك به والعمل بما جاء فيه وفهمه الفهم الصحيح البعيد عن الغلو والتطرف والانحلال والانسلاخ.
وفي ختام كلمته، رفع معاليه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله–، على دعمهما ورعايتهما لهذه المسابقات المباركة، وحرصهما على خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض.
كما عبّر عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية جنوب أفريقيا على ترحيبها وحسن استضافتها لهذه المسابقة العالمية.
وفي ختام الحفل، جرى تكريم الفائزين وتسليم الدروع التذكارية، وسط إشادة واسعة من المشاركين الذين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم للمملكة وقيادتها الرشيدة على هذه الجهود المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بكتاب الله وأهله في مختلف دول العالم، ولوزارة الشؤون الإسلامية بقيادة معالي الوزير د. عبداللطيف آل الشيخ على التنظيم المميز لهذه المسابقة الدولية.
الجدير بالذكر أن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بجنوب أفريقيا، التي تنظمها وتنفذها وزارة الشؤون الإسلامية، تُعد إحدى المبادرات القرآنية العالمية الرائدة التي تنظمها المملكة تأكيدًا لدورها الريادي في العناية بالوحيين الشريفين، وقد شارك في هذه المسابقة (44) متسابقًا من (29) دولة من دول جنوب أفريقيا، وفاز (12) متسابقًا منهم، بواقع (9) متسابقين في فروع حفظ القرآن الكريم (القرآن كاملاً، عشرة أجزاء، خمسة أجزاء)، و(3) متسابقين في فرع السنة النبوية الشريفة (المستوى الأول – 152 حديثًا)، وقد بلغت قيمة الجوائز (300,000) ريال سعودي، موزعة على الفائزين في أفرع المسابقة المختلفة.