شاهد من مدينة الحجاج بالجوف.. استقبال ضيوف الرحمن بالقهوة والتمر والرعاية

تستقبل مدينة الحجاج في مركز أبو عجرم بمنطقة الجوف، حجاج بيت الله الحرام المسافرين برًّا، وتقدم خدماتها لراحتهم لاستكمال طريقهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج؛ إذ تضافرت جهود الجهات الحكومية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات في سبيل راحتهم، وتقديم الضيافة العربية الأصيلة من القهوة السعودية والتمور؛ فيما تم توزيع المصاحف والهدايا للحجاج، وتأمين الرعاية الصحية لهم.
ووصل عدد الحجاج في مدينة الحجاج بأبو عجرم، أكثر من 6 آلاف حاج وحاجة؛ فيما يتم العمل لخدمة الحجاج حتى استكمال وصولهم إلى مكة المكرمة، بمتابعة من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، وبإشراف من محافظ محافظة دومة الجندل الدكتور طلال التمياط، ورئيس مركز أبو عجرم.