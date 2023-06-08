شاهد من مدينة الحجاج بالجوف.. استقبال ضيوف الرحمن بالقهوة والتمر والرعاية

ووصل عدد الحجاج في مدينة الحجاج بأبو عجرم، أكثر من 6 آلاف حاج وحاجة؛ فيما يتم العمل لخدمة الحجاج حتى استكمال وصولهم إلى مكة المكرمة، بمتابعة من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، وبإشراف من محافظ محافظة دومة الجندل الدكتور طلال التمياط، ورئيس مركز أبو عجرم.