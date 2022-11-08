مات وهو يتوضّأ الشيخ طاهر طالبي أول ملحق ديني للسعودية بالسودان

وقد التقى بالشيخ طالبي أحد القساوسة، وطلب منه معرفة بعض المسائل في دين الإسلام، وتطورت الفكرة إلى عقد مناظرة بين علماء مسلمين وهذا القسيس وجماعته، وبعد عدد من الجلسات انتهت بالنتيجة التي أعلنها الشيخ طاهر بقوله: وقد تركنا للبشير جيميس فرصة للتفكير والتشاور مع إخوانه بعد ختمنا تلك الجلسة وأنهيناها، ولكنه حضر إلي اليوم صباحًا معلنًا دخوله وجميع جماعته في الإسلام، وأنهم يعلنون صراحة أنه هو الدين الحق وما سواه باطل، وأن القرآن حق، وأن محمدًا حقّ، وسيعلنون ذلك أمامكم فردًا فردًا.