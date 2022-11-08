خالد بن سلمان يرأس اجتماع الدورة الـ19 لمجلس الدفاع المشترك بمجلس التعاون

رأس وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، الاجتماع التاسع عشر لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، وقائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، بمقر الأمانة في مدينة الرياض.