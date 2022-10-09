مثلث وممنوع.. ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الحمراء توضحها "المرور"

وأوضحت "المرور"، عبر حسابها على "تويتر"، أن من ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء "التوقف قبل الالتفاف لليمين، وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات، ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر".