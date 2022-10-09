مثلث وممنوع.. ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الحمراء توضحها "المرور"

ضمن جهودها التوعوية والإرشادية، أوضحت الإدارة العامة للمرور، ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء، مقدمة نصائح عدة.
وأوضحت "المرور"، عبر حسابها على "تويتر"، أن من ضوابط الالتفاف لليمين عند الإشارة الضوئية الحمراء "التوقف قبل الالتفاف لليمين، وذلك للتأكد من خلو التقاطع من المركبات، ولإعطاء الأفضلية للقادمين من الاتجاه الآخر".
وأضافت: "إذا كان هناك مثلث بزاوية التقاطع فيجب الالتفاف قبله، أما الالتفاف بعد المثلث يعد قطع إشارة".
وتابعت: يجب التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف في حال كان طريقاً رئيساً دون خدمة".
وأردفت: "إذا كان هناك طريق رئيس وطريق خدمة فيجب الالتفاف والمركبة على طريق الخدمة مع التقيد بالمسار الأيمن قبل الالتفاف".
واختتمت "المرور" منبهة إلى "عدم الالتفاف لليمين عند وجود سهم أحمر مضيء أو لوحة ممنوع الالتفاف لليمين والإشارة الضوئية حمراء، ومخالفة ذلك تعد قطع إشارة".