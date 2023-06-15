القصاص من قاتل القرهدي.. حرص على استباب الأمن وتحقيق للعدالة دون تأخير

كما جاء الحكم منصفًا نظرًا لبشاعة الجريمة التي ارتكبها الكناني، حيث أقدم على سكب مادة البنزين على المجني عليه داخل مركبته وإشعاله النار مما تسبب في تعرض المجني عليه لحروق ووفـاته نتيجة ذلك، والتسبب باحتراق أربع سيارات، وحيازته لمادة الميثامفيتامين المخدر وتعاطيه لها.