القصاص من قاتل القرهدي.. حرص على استباب الأمن وتحقيق للعدالة دون تأخير

6 أشهر كانت كفيلة لاستيفاء كامل الضمانات القضائية، قبل تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في بركات بن جبرين الكناني، عقب ارتكابه جريمة بشعة بحق المواطن بندر محمد القرهدي في جدة، في ديسمبر الماضي.
وجاء تنفيذ الحكم أمس الخميس، ليشدد على تنفيذ العدالة دون تأخير في الإجراءات، للحفاظ على الأرواح وحمايتها من الاعتداء عليها، وتأكيدًا لجهود الدولة بأجهزتها المعنية لحفظ الأمن والأمان.
كما جاء الحكم منصفًا نظرًا لبشاعة الجريمة التي ارتكبها الكناني، حيث أقدم على سكب مادة البنزين على المجني عليه داخل مركبته وإشعاله النار مما تسبب في تعرض المجني عليه لحروق ووفـاته نتيجة ذلك، والتسبب باحتراق أربع سيارات، وحيازته لمادة الميثامفيتامين المخدر وتعاطيه لها.
وما زاد الجريمة بشاعة، أن الجاني لم يقدم على نجدة المجني عليه، وتركه يحترق داخل سيارته.
ونص النظام الأساسي للحكم على استقلالية القضاء في المادة السادسة والأربعين، التي نصت على أن "سلطة القضاء مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم، لغير سلطان الشريعة الإسلامية".
ويعد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني، بمثابة تحذير في الوقت ذاته لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.