حرم ولي العهد ترعى الحفل الخيري لـ"جمعية النهضة" بالدرعية

رعت حرم سمو ولي العهد سمو الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز، حفل جمعية النهضة الخيري، على مسرح ميادين بمحافظة الدرعية، بحضور المؤسس والرئيس الأعلى لجمعية النهضة، سمو الأميرة سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز، وعددٍ من صاحبات السمو، وكبار الشخصيات، وعددٍ من نساء المجتمع الداعمات للعمل الخيري.