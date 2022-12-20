تسريع الكشف والتحقيق والملاحقة.. ما أهداف "اتفاقية مكة لإنفاذ قوانين مكافحة الفساد"؟

حققت المملكة إنجازات مهمة في مكافحة الفساد، والحد من أضراره التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وقد انعكست النتائج التي حققتها المملكة في اقتلاع الفساد محليًا على مكانتها الدولية في هذا المجال، فاحتلت المرتبة 52 عالميًا من أصل 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عام 2021، وامتدادًا لما تتحلى به المملكة من مكانة دولية في مكافحة الفساد، فقد استضافت اليوم (الثلاثاء) الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي تنظمه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.