فيديو.. صاحب مكتب استقدام: الطبخ ورعاية الأطفال ليس من مهام العاملة المنزلية ومن حقها الرفض!

وتفصيلًا، قال "المقري" للإخبارية ردًا عن توظيف العاملة المنزلية في غير ما حضرت من أجله عبر رخصة العمل: "استقدمت العاملة المنزلية أساسًا من أجل الأعمال المنزلية اليومية المعروفة، كأعمال النظافة وخلافه، كغسيل وكي الملابس إلخ، وليست ملزومة بأن تقوم بالطبخ، ومن حق العاملة أن ترفض ذلك وتقول: أنا لا أطبخ! ومن حقها أن تقول: أنا لست مسؤولة عن أبنائك".