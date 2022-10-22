أمير جازان يرأس جلسة مجلس المنطقة ويدشن منصة "شريك" غدًا

يرأس الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة، غدًا؛ الجلسةَ الافتتاحية لمجلس المنطقة في دورته الرابعة للعام المالي 1443/ 1444هـ.
وقال أمين عام مجلس المنطقة شاهر الجنفاوي: المجلسَ سيناقش في دورته الحالية تقارير لجان مجلس المنطقة الختامية، وسيتم استعراض ومناقشة تحديث بيانات الميز التنافسية، واستعراض الإجراءات المتخذة حيال القرارات والتوصياتِ التي أصدرها المجلس خلال دوراته السابقة.
وأضاف: سيطلع أعضاء المجلس على عرض لجنة شؤون الأسرة لمبادرة منصة شريك للزواج، كما سيدشن أمير المنطقة منصة "شريك" للزواج.
وأردف أمين عام مجلس المنطقة أن أمير المنطقة سيرعى توقيع اتفاقية الشراكة بين لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة وجمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا "تماسك"، كما سيكرم أعضاء مجلس المنطقة من الأهالي المنتهية فترتهم في الدورة السابقة؛ وذلك نظير جهودهم خلال أعمال المجلس ومساهمتهم في تطوير كافة المجالات التنموية بالمنطقة؛ وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.