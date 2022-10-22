أمير جازان يرأس جلسة مجلس المنطقة ويدشن منصة "شريك" غدًا

وأردف أمين عام مجلس المنطقة أن أمير المنطقة سيرعى توقيع اتفاقية الشراكة بين لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة وجمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا "تماسك"، كما سيكرم أعضاء مجلس المنطقة من الأهالي المنتهية فترتهم في الدورة السابقة؛ وذلك نظير جهودهم خلال أعمال المجلس ومساهمتهم في تطوير كافة المجالات التنموية بالمنطقة؛ وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.